Мера Бердичева звільнили з-під варти. Його підозрюють у хабарництві

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

За мера Бердичева, що на Житомирщині, Сергія Орлюка внесли заставу в розмірі 242 тисячі гривень. Його випустили з-під варти.

Про це передає Укрінформ з Корольовського райсуду Житомира.

Заставу внесли 23 червня. Сергія Орлюка затримували в межах кримінального провадження за фактом отримання хабаря.

Олександр Доманський/ «Ріо-Бердичів»

Його затримали вдень 20 червня. Редактор сайту «Ріо-Бердичів» Олександр Доманський, який був на місці затримання Орлюка, розповів, що в машині міського голови знайшли долари. Доманський спробував взяти коментар у Сергія Орлюка — той відповів, що не має права зараз коментувати.

Згодом Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що посадовця викрили на одержанні $2 тисяч хабаря. За ці гроші мер мав посприяти в тому, щоб виконком міськради погодив документи для встановлення двох тимчасових павільйонів та їх підключення до міського водопостачання і каналізації.