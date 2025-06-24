Росія вночі запустила по Україні майже 100 дронів. Скільки збили

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Пресслужба Національної гвардії

У ніч на 24 червня росіяни атакували Україну 97 дронами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними ПС, ППО знешкодила 78 безпілотників на сході, півдні та півночі країни. З них 63 дрони збили, ще 15 були локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА у шести локаціях. Зокрема, на Сумщині через атаку загинуло троє людей. У Харкові росіяни вдарили по цивільному підприємству, троє людей постраждали.