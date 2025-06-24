У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після атаки 23 червня
- Автор:
- Ольга Березюк
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У Шевченківському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 23 червня.
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
За його словами, російська ракета забрала життя 9 людей.
На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи — фахівці демонтують небезпечні конструкції.
- У ніч проти 23 червня росіяни вдарили по Україну 354 дронами та 16 ракетами. Основний напрямок атаки — Київ. Було зафіксовано прямі влучання у шести локаціях, а також падіння уламків на 25 локаціях у місті Київ та області.
- Найтяжчі наслідки для столиці були в Шевченківському районі — там атака зруйнувала цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки .