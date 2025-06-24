У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після атаки 23 червня

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У Шевченківському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 23 червня.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

За його словами, російська ракета забрала життя 9 людей.

На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи — фахівці демонтують небезпечні конструкції.