На Сумщині через атаку дронами загинули троє людей. Серед них — 8-річна дитина

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Троє людей загинули на Сумщині через російську атаку дронами.

Про це повідомляє Нацполіція.

Серед них — 8-річний хлопчик, його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули чоловік і жінка з різних родин.

Ще 6 людей, з них 3 дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували.

У результаті атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та 4 автівки. Виникла масштабна пожежа.

Також вночі росіяни били дронами по Харкову — три безпілотники поцілили по цивільному підприємству в Немишлянському районі. За допомогою лікарів звернулись троє людей.