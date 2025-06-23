Удар РФ по ліцею в Білгород-Дністровському: кількість жертва зросла

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Кількість загиблих через атаку по Білгород-Дністровському ліцею в Одеській області зросла до трьох.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна робітниця шкільної їдальні.

Ще вісім постраждалих лишаються на стаціонарному лікуванні, серед них двоє хлопців 2009 року народження.

За попередніми даними, по ліцею вдарили балістичною ракетою, казав Зеленський. Дітей у ліцеї не було, оскільки зараз канікули.

Ліцей фактично повністю зруйнований, триває рятувальна операція.