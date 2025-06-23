Українські військові вдарили по комбінату «Атлас» у Ростовській області РФ

Новини

Вночі 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ракетними військами та артилеристами атакували нафтобазу «Атлас», розташовану в Ростовській області Росії.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил.

Підтверджені влучання в ціль, на території підприємства спалахнула пожежа. Результати вогневого ураження уточнюють. Атака була спрямована на зниження наступальних спроможностей ворога, додали в Генштабі.

Окупанти використовують комбінат, щоб забезпечувати пально-мастильними матеріалами підрозділи армії РФ, які воюють на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.