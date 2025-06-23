Українські військові вдарили по комбінату «Атлас» у Ростовській області РФ
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Вночі 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ракетними військами та артилеристами атакували нафтобазу «Атлас», розташовану в Ростовській області Росії.
Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил.
Підтверджені влучання в ціль, на території підприємства спалахнула пожежа. Результати вогневого ураження уточнюють. Атака була спрямована на зниження наступальних спроможностей ворога, додали в Генштабі.
Окупанти використовують комбінат, щоб забезпечувати пально-мастильними матеріалами підрозділи армії РФ, які воюють на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
- У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по російському підприємству, де виготовляли антени для дронів Shahed, керованих авіабомб та іншого озброєння.