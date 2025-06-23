СБУ: Росіяни хотіли підірвати брата голови ОП Андрія Єрмака в день перемовин у Стамбулі

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Російські спецслужби 15 червня планували здійснити замах на Дениса Єрмака — брата голови Офісу президента Андрія Єрмака, який саме в той день був на переговорах з російською делегацією в Стамбулі. Так росіяни хотіли вплинути на переговорний процес.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів на зустрічі з журналістами.

Денис Єрмак — снайпер, наразі служить в Іноземному легіоні ГУР. Також він працює з дронами і більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення.

За словами Малюка, варіант ліквідації Дениса Єрмака був такий: він перебуває на лінії бойового зіткнення (на той час у Запоріжжі), щойно повертається з бойового розпорядження — по ньому відпрацьовують вибуховим пристроєм. Для виконання замаху найняли інженера з Харкова, який міг виготовити такий пристрій.

«[Виконавець] приїхав у Київ, зняв квартиру. Нам вдалося, поки він купував усі необхідні компоненти, поставити відео- і аудіоконтроль у квартирі. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього, вдалося зробити технічне проникнення в його телефон, і ми зафіксували багато розмов, де куратори прямо в деталях управляли всім процесом», — розповів очільник СБУ.

Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі — починав все майструвати. Загальна вага, яку він «накрутив», була 2,5 кг, плюс уражаючі елементи. Також чоловік сам робив детонатор.

«Вів спостереження за Денисом, до речі, взагалі неповнолітній хлопчинка, йому 14 років. Проводив «візуалку» у дворі, за місцем проживання. На той момент Денис перебував на Запоріжжі, але дружина і двоє дітей перебували в Києві. Зі зрозумілих причин ми забрали їх з адреси», — уточнив Малюк.

Виконавець купив два телефони, один з телефонів був приєднаний до вибухівки. Він мав прийти до квартири Дениса Єрмака й особисто передати посилку з вибухівкою. В росіян був слуховий контроль — якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух.

«Вони хотіли здійснити теракт 15 травня до 15:00. Цього дня була зустріч у Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали», — підсумував очільник СБУ.