Нова Зеландія оголосила про новий пакет підтримки України на суму понад $9,4 мільйона
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Премʼєр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон та міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосили про нову допомогу Україні на суму близько $9,4 мільйона.
Про це повідомили на офіційному сайті новозеландського уряду.
Лідери держави повторили, що на четвертий рік повномасштабної війни їхня позиція залишається незмінною: там засуджують військову агресію Кремля та солідарні з Україною.
Веллінгтон зробить внески до Фонду «Безпекова допомога та навчання від НАТО для України» та Коаліції безпілотників. Також передадуть гуманітарну допомогу постраждалим від війни громадам та допоможуть українським біженцям, які перебувають в сусідніх країнах.
Цей пакет підтримки доповнює нещодавно оголошені санкції проти російського тіньового флоту та інших структур, які сприяють війні Москви в Україні, йдеться у пресрелізі.
- У лютому 2025 року голова МЗС Нової Зеландії повідомив про введення санкцій проти 52 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з ВПК Росії, його енергетичним сектором, а також проти тих, хто допомагав вивозити українських дітей та домовлявся про військову співпрацю з КНДР.
- Попередні санкції проти РФ та Білорусі країна вводила у вересні 2024 року. Під санкції потрапили ті, хто підтримує повномасштабне вторгнення Росії та був причетний до окупації Запорізької АЕС.