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За ніч ППО знешкодила 354 дрони й ракети. Основний напрямок удару — Київ

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У ніч на 23 червня Сили ППО знешкодили 354 повітряні цілі — ударні дрони й ракети. Основним напрямком удару росіян став Київ.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ось чим Росія атакувала Україну вночі:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Протиповітряна оборона знищила 158 повітряних цілей, ще 196 — локаційно втрачені:

Є влучання у шести локаціях, уламки впали на 25 локаціях у Києві та Київській області.