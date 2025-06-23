За ніч ППО знешкодила 354 дрони й ракети. Основний напрямок удару — Київ

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У ніч на 23 червня Сили ППО знешкодили 354 повітряні цілі — ударні дрони й ракети. Основним напрямком удару росіян став Київ.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ось чим Росія атакувала Україну вночі:

352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами;

11 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23;

пʼятьма крилатими ракетами «Іскандер-К».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Протиповітряна оборона знищила 158 повітряних цілей, ще 196 — локаційно втрачені:

146 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів збили вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ;

сім балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 — збиті, ще три — локаційно втрачені;

пʼять крилатих ракет «Іскандер-К» збиті.

Є влучання у шести локаціях, уламки впали на 25 локаціях у Києві та Київській області.