Зеленський увів санкції проти нардепа Дмитрука та кінопродюсера Ряшина

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Президент Володимир Зеленський ввів нові санкції проти людей і компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.

Про це він заявив у Telegram, відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського, під обмеження також потрапили ті, хто «допомагає виправдовувати агресію, вважає нормою заробляти гроші в окупації, сплачує податки окупанту».

«І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб — реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення», — зазначив президент.

Під санкції потрапили 13 людей. Серед них — нардеп-утікач Артем Дмитрук, екснардеп Олександр Онищенко, а також український продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин.

Під обмеження потрапили вісім компаній, шість з них зареєстровані на Кіпрі, ще дві — в РФ. Йдеться зокрема про: