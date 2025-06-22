Сирський: Росіяни щомісяця збільшують чисельність своїх військ на 8—9 тисяч людей
- Автори:
- Ольга Березюк, Оксана Коваленко
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Головне управління комунікацій ЗС України
Росіяни щомісяця збільшують чисельність своїх військ на 8—9 тисяч людей, лінія фронту збільшилась на 200 км і становить 1 200 кілометрів. З цих причин потрібно продовжувати мобілізацію, але ТЦК мають змінитися і діяти законно та прозоро.
Про це журналістам у суботу, 21 червня, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає кореспондентка «Бабеля».
«Я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися», — зазначив Сирський.
Він нагадав, що це завдання президента України — верховного головнокомандувача.
«ТЦК мають виконувати свої обовʼязки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників», — наголосив Сирський.
Він додав, що у ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій, щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення.
Головком зазначив, що за минулий рік росіяни набрали близько 440 тисяч контрактників. На сьогодні російська окупаційна армія разом з оперативним резервом має чисельність близько 695 тисяч особового складу на території України. А їхній стратегічний резерв складається з 13 дивізій — це ще 121 тисяча.
«Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою», — підкреслив Сирський.