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За ніч ППО знешкодила 260 повітряних цілей. Основний напрямок удару — Кременчук

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У ніч на 21 червня Сили ППО знешкодили 260 повітряних цілей із 280. Російські окупанти як напрямок основного удару обрали місто Кременчук на Полтавщині.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну:

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Ось що вдалося знешкодити:

Є влучання в Кременчуці Полтавської області. Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут писав, що були прямі влучання в обʼєкти енергетики.