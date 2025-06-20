В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ, яке об’єднує всі частини СБС і «Лінії дронів». Навіщо
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images
В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ, яке об’єднує всі військові частини СБС і «Лінії дронів». Командиром угруповання є Роберт «Мадяр» Бровді, якого Володимир Зеленський призначив командувачем СБС 3 червня.
Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем ЗСУ.
Підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА. Це допоможе узгодити підходи, налагодити спільну роботу і ефективніше використовувати безпілотні системи в бою. Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.
У СБС наголосили, що це один з важливих кроків у виконанні 100-денного плану розвитку Сил безпілотних систем. Це рішення створює основу для широкого та продуманого використання дронів у сучасній війні.
- Президент України підписав указ про Сили безпілотних систем 6 лютого 2024 року. Керівник Мінцифри Михайло Федоров назвав це рішення надважливим та історичним, оскільки воно стане «потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку». Офіційно Сили безпілотних систем запустились у червні 2024 року.
- «Лінія дронів» — це проєкт, який започаткував президент України, щоб масштабно впроваджувати найефективніші безпілотники, які використовує військо. Одне з головних завдань проєкту — створити зону в 10–15 кілометрів углиб, у якій ворог не зможе пересуватися без втрат. Про запуск проєкту 9 лютого цього року повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.