В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ, яке об’єднує всі частини СБС і «Лінії дронів». Навіщо

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Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images

В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ, яке об’єднує всі військові частини СБС і «Лінії дронів». Командиром угруповання є Роберт «Мадяр» Бровді, якого Володимир Зеленський призначив командувачем СБС 3 червня.



Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем ЗСУ.

Підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА. Це допоможе узгодити підходи, налагодити спільну роботу і ефективніше використовувати безпілотні системи в бою. Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.

У СБС наголосили, що це один з важливих кроків у виконанні 100-денного плану розвитку Сил безпілотних систем. Це рішення створює основу для широкого та продуманого використання дронів у сучасній війні.