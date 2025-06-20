Кілька країн хочуть заборонити в’їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України

Новини

Laura Celmiņa/МЗС Латвії

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі обговорили заборону вʼїзду до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь у війні проти України.

Про це пише естонське медіа ERR.

Міністри зустрілися в Таллінні в четвер, 19 червня, разом з європейським комісаром з внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером і представником прикордонного агентства ЄС Frontex. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що заборона має залишатися чинною навіть після закінчення війни.

Того ж дня формат NB8++ закликав до «подальших спільних і скоординованих дій» для боротьби з тіньовим флотом Росії. Країни розроблять набір рекомендацій щодо цього питання та подальшого зміцнення співпраці.