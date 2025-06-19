Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ Геннадія Шаповалова

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Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

Про це йдеться в указі № 412.

Геннадій Шаповалов закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а пізніше — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України. Також він здобував освіту в Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії», закінчив Військовий коледж Армії США.

Facebook / Оперативне командування "Південь"

Він пройшов карʼєрний шлях від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, а в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. У квітні 2024 року Шаповалова призначили командувачем військ Оперативного командування «Південь».

Володимир Зеленський 19 січня повідомив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені (там штаб-квартира місії НАТО в Україні), а його завдання — координація безпекової допомоги Україні.

Шаповалов 4 лютого заявив, що мав за честь бути командувачем військ Оперативного командування «Південь», і залишив цю посаду.

У вечірньому відеозверненні президент прокоментував призначення Шаповалові словами: «зміни потрібні, і це обовʼязково». Він нагадав, що бригадний генерал виконував завдання в німецькому Вісбадені — координував допомогу Україні з партнерами по НАТО. І тому «весь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні бути реалізовані зараз у Сухопутних військах».