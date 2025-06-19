Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ Геннадія Шаповалова
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ бригадного генерала Геннадія Шаповалова.
Про це йдеться в указі № 412.
Геннадій Шаповалов закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а пізніше — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України. Також він здобував освіту в Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії», закінчив Військовий коледж Армії США.
Він пройшов карʼєрний шлях від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, а в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. У квітні 2024 року Шаповалова призначили командувачем військ Оперативного командування «Південь».
Володимир Зеленський 19 січня повідомив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені (там штаб-квартира місії НАТО в Україні), а його завдання — координація безпекової допомоги Україні.
Шаповалов 4 лютого заявив, що мав за честь бути командувачем військ Оперативного командування «Південь», і залишив цю посаду.
У вечірньому відеозверненні президент прокоментував призначення Шаповалові словами: «зміни потрібні, і це обовʼязково». Він нагадав, що бригадний генерал виконував завдання в німецькому Вісбадені — координував допомогу Україні з партнерами по НАТО. І тому «весь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні бути реалізовані зараз у Сухопутних військах».
- 1 червня генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.