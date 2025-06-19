Дослідження: Самки бабуїнів живуть довше, якщо в дитинстві мали хороші стосунки з татом

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Elizabeth Archie

Американські та кенійський дослідники встановили, що самки мавп-бабуїнів живуть довше, якщо в дитинстві отримували більше нагляду від батька. На відміну від людей, самці більшості приматів майже не долучаються до виховання дітей. Нове ж дослідження може змінити уявлення про важливість таких взаємодій.

Дослідження опублікували в науковому журналі Proceedings of the Royal Society B, передають The Guardian і науково-популярний журнал Scientific American.

Учені зосередили дослідження на 216 самках бабуїнів, татами яких були 106 самців. Вони припускають, що результати актуальні як для дочок, так і для синів. Однак об’єктом дослідження обрали саме самок, бо самці після дорослішання часто змінюють соціальну групу, тому за ними важче спостерігати.

За результатами дослідження, самки бабуїнів, які протягом перших чотирьох років свого життя довше залишалися в одній групі з батьком та отримували більше догляду від нього, жили на два-чотири роки довше, якщо досягли дорослого віку, ніж ті, чиї стосунки з батьком були слабшими. Якщо виконувалася лише одна умова, спостерігалося збільшення тривалості життя приблизно на два-три роки.

Також стало відомо, що самці-бабуїни витрачають більше часу на догляд за донькою, якщо впевнені, що це саме їхня дитина. У бабуїнів обидві статі мають по кілька партнерів для спарювання, тож батьківство часто невизначене.

Співавторка дослідження, американська професорка Елізабет Арчі каже, що достеменно невідомо, чому міцність стосунків між самцями та їхніми дочками впливає на виживання останніх у дорослому віці. Серед причин вона називає те, що батьки частіше втручаються, якщо їхні доньки вступають у бійки, або завдяки залякуванню створюють навколо них «зону безпеки», тож вони з меншою ймовірністю зазнають крадіжки їжі, травм чи переслідування. Це допомагає їм вирости здоровішими. Також батько може стати «воротами» до суспільства, дозволяючи молодим самкам встановлювати важливі соціальні зв’язки.

А можливо, причина зворотня. Є імовірність, що біологічно здоровіші доньки, яким і так судилося довге життя, мають більше шансів налагодити відносини зі своїм татом.