У Харкові загасили пожежу через удар РФ — вона тривала 12 днів. Загинули 6 людей
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
У Харкові 19 червня остаточно загасили пожежу на цивільному підприємстві, по якому РФ вдарила в ніч проти 7 червня. Внаслідок удару кілька днів тривала пошукова операція, з-під уламків деблокували тіла шістьох загиблих цивільних
Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Пожежу гасили 12 днів, на місці весь цей час працювала ДСНС, також залучали комунальну техніку.
- Уночі 7 травня російська армія завдала ударів по Харкову і передмістю — била безпілотниками, авіабомбами та ракетами. По місту вдарили 48 ударними дронами Shahed, двома ракетами та чотирма КАБами. Ігор Терехов назвав це найпотужнішою атакою за весь час повномасштабної війни. Через атаку постраждали девʼятиповерхівка, приватний сектор, цивільне підприємство та інші обʼєкти.