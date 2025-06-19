Україна зможе приєднатися до зони роумінгу ЄС уже в 2026 році

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Європейська комісія пропонує інтегрувати Україну в зону роумінгу ЄС з січня 2026 року. Це дозволить українцям телефонувати й користуватися мобільним інтернетом з українських номерів телефонів у 27 країнах ЄС без додаткової плати. Те ж саме отримають європейці в Україні.

Про це пишуть пресслужби Єврокомісії та Мінцифри України.

Роумінг стане першою сферою, де Європейський Союз поширить режим внутрішнього ринку на Україну. Тобто українці, які подорожують до ЄС, та громадяни ЄС, які приїжджають до України, зможуть користуватися мобільним зв’язком — дзвінками, SMS і мобільним інтернетом — за своїми звичайними домашніми тарифами. До того ж вони матимуть таку саму якість та швидкість мобільного зв’язку, як удома. Дзвінки до екстрених служб залишатимуться безкоштовними.

Нинішню угоду між українськими та європейськими операторами продовжать до 31 грудня 2025 року. До цього часу українці та європейці продовжать користуватися перевагами спільної роумінгової зони, доки Україна остаточно не приєднається до роумінгової зони ЄС.

Єврокомісія відправила свою пропозицію до Ради ЄС на затвердження.