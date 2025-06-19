ЄС вирішує, як збільшити прибутки від заморожених активів Росії, але уникнути звинувачень у крадіжці грошей

Новини

Reuters / «Бабель»

Європейський Союз розробляє план стосовно використання заморожених активів РФ, який дозволить збільшити допомогу Україні у війні та водночас уникнути звинувачень у привласненні коштів Москви.

Про це повідомляє Politico.

За словами джерел, Брюссель розглядає можливість перевести близько €200 мільярдів російських активів, заморожених у Бельгії, у новий «спеціальний фонд» з вищим рівнем відсотків. Мета — отримати більший прибуток для підтримки української економіки. Які саме інструменти інвестування використовуватимуть, співрозмовники не уточнили.

Про повну конфіскацію активів РФ не йдеться, адже деякі країни блоку, наприклад Німеччина та Італія, виступають проти. Щоб уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права, Брюссель хоче витрачати лише прибуток, не торкаючись самих активів.

Країни G7 раніше погодилися передати Україні €45 мільярдів прибутку від інвестицій заморожених російських активів. Частка ЄС у цьому — €18 мільярдів, її повністю виплатять до кінця року. «Виникає питання: як фінансувати Україну після 2026 року?» — пише Politico.

Міністри фінансів 27 країн блоку обговорюватимуть це питання на неформальній вечері в Люксембурзі 19 червня. Польща, яка головує в ЄС, також пропонувала, щоб новий оборонний механізм Євросоюзу SAFE дозволив партнерам купувати озброєння для України.

Прихильники створення нового фонду вважають, що це можливість довгостроково підтримувати Київ у той час, як перемовини зайшли у глухий кут, а президент США Дональд Трамп погрожує зупинити фінансування. Ще один потенційний плюс — зменшення ризику, що Угорщина скористається вето для зняття санкцій і повернення активів Москві.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.