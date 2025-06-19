Нардеп Олесь Довгий склав мандат — це підтримала Рада

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Олесь Довгий / Facebook

Рада підтримала рішення нардепа Олеся Довгого скласти мандат. Тепер у парламенті 398 депутатів — найменша кількість за історію України.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 244 депутати.

Олесь Довгий. Олесь Довгий / Facebook

Олесь Довгий був народним депутатом VIII скликання — до парламенту його обрали як самовисуванця без партійної приналежності в окрузі № 102 на Кіровоградщині.

У 2019 році його вдруге обрали до Верховної Ради — знову як безпартійного самовисуванця від того самого округу. До нього входять міста Знамʼянка і Світловодськ, а також території колишніх Знам’янського, Онуфріївського, Світловодського, Новгородківського (селище Новгородка нині має назву Кам’янець) і Олександрівського районів. Нині ці райони входять до складу Кропивницького та Олександрійського районів.

Причиною такого рішення депутат назвав те, що більше не бачить можливості «бути продуктивним у парламенті». Він додав, що йде з політики і не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Окрім того, Олесь Довгий був головою підкомітету з питань медичного страхування комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування. Довгий також входив до груп з міжпарламентських звʼязків з Італійською Республікою, Республікою Хорватія та Республікою Молдова.