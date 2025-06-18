У Словаччині затримали 8 людей — підозрюють у фальсифікаціях з цінами на боєприпаси для України
- Автор:
- Ольга Березюк
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Європейська прокуратура у Братиславі (Словаччина) затримала вісім людей у справі про зловживання коштами, призначеними для військової допомоги Україні.
Про це йдеться на сайті Європейської прокуратури.
За даними прокуратури, сума збитків становить приблизно €7,4 мільйона. Серед затриманих — службовці Міністерства оборони Словаччини.
З лютого по березень 2022 року посадовці цього міністерства подали заявки на компенсацію витрат до Європейського інструменту миру (EPF) за надану Україні військову допомогу — зокрема, за передані країні боєприпаси.
За даними слідства, підозрювані навмисно порушили свої службові обов’язки та бюджетні правила державного управління, безпідставно розмістивши замовлення на закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній. Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована, а вартість боєприпасів могла бути завищеною.
- Раніше в медіа писали, що у цій справі намагались затримати колишнього міністра оборони Ярослава Надя — однак не змогли, бо Надь у відпустці в Канаді й повернеться в країну наприкінці місяця.