Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: обвинуваченому продовжили арешт
- Автор:
- Ольга Березюк
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Шевченківський районний суд Києва 18 червня продовжив запобіжний захід колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, якого підозрюють у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера.
Про це пише «Суспільне».
Судове засідання розпочалося із затримкою на дві години. Адвокати обвинуваченого не зʼявилися, тому в режимі онлайн підключили захисницю з безоплатної правової допомоги.
Сторона обвинувачення просила суд продовжити для Косова тримання під вартою без права на заставу ще на два місяці. Окрім того, наполягала на необхідності змінити місце його утримання — перевести із гауптвахти у СІЗО.
Зрештою суд вирішив продовжити Косову арешт до 16 серпня без права на заставу. Рішення щодо переведення Косова у СІЗО суд не ухвалив, оскільки це не входить до його повноважень.
- Інцидент зі смертю підлітка на станції київського фунікулера стався 7 квітня 2024 року. Співробітник Управління державної охорони Артем Косов, що, за версією слідства, був пʼяний і під наркотиками, чіплявся до пасажирів, серед них був і Максим Матерухін. Вийшовши з вагона, Косов штовхнув хлопця. Максим розбив головою скло у вікні станції — уламок перерізав йому сонну артерію, хлопець помер на місці. Косову загрожує до 15 років увʼязнення або довічне за підозрою в умисному вбивстві.