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В Україні реформують Агентство з розшуку та менеджменту активів. Чому це важливо

Автор:
Ліза Бровко
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Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт № 12374-д, який передбачає реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували 253 депутати. Те, що закон ухвалили, відкриє для України доступ до €600 мільйонів допомоги за програмою Ukraine Facility.

Законопроєкт спрямований на те, щоб забезпечити ефективне, прозоре і захищене від корупції управління заарештованими активами та збалансувати інтереси держави й власників у межах кримінальних проваджень. Ось головні положення документа:

Проєкт закону також передбачає зміни в законодавстві, що регулює роботу АРМА та органів примусового виконання. Зокрема, йдеться про підвищення кваліфікаційних вимог до керівництва агентства, чіткіші критерії недоброчесності та заборони на зайняття посади.

Конкурси на посади в АРМА мають бути відкритими, з участю громадськості та міжнародних експертів. Пропонується також поліпшити умови праці для працівників АРМА, щоб гарантувати їм належне матеріальне забезпечення.

Ще одна з ключових змін — підвищення порогу вартості активів для передачі в АРМА — з 200 до 500 прожиткових мінімумів. Строки передачі активів в управління повинні бути чіткі.

У самому Національному агентстві наголосили, що до другого читання в законопроєкті врахували їхні правки:

АРМА й надалі використовуватиме платформи «Прозорро» та «Прозорро.Продажі». Відбір управителів і продаж активів через ці системи, які агентство вже запровадило, залишаються чинними.