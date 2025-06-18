В Австралії скасують заборону на донорство плазми для геїв

Новини

Wikimedia

В Австралії дозволять здавати плазму крові геям, бісексуалам і трансгендерним жінкам. Донорам більше не ставитимуть гендерно-зумовлені запитання.

Про це повідомляє австралійська служба донорства Lifeblood.

З 14 липня Lifeblood скасує більшість термінів очікування при здачі плазми, пов’язаних із сексуальною активністю. Чинні норми забороняють багатьом геям, бісексуалам і трансгендерним жінкам здавати кров або плазму, якщо вони мали статеві стосунки з чоловіками протягом останніх трьох місяців. Після впровадження нових правил всім будуть ставити однакові запитання, незалежно від їхнього гендеру чи сексуальної орієнтації.

Тепер більшість людей, які перебувають у сексуальних стосунках з одним партнером понад шість місяців, матимуть право здати кров. Більшість людей з новими або кількома партнерами теж зможуть здати кров, якщо вони не мали анального сексу протягом останніх 3 місяців.

Головна лікарка Lifeblood Джоанна Пінк заявила, що попередні терміни очікування охоплювали майже 600 тисяч людей. Тепер служба донорства очікує зростання на 24 тисячі донорів та 95 тисяч донацій на рік. Водночас Lifeblood просуває такі ж зміни до вимог стосовно донорства крові та тромбоцитів.