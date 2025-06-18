Перевізник Qatar Airways став найкращою авіакомпанією світу. Це його девʼята перемога
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Національний перевізник Катару Qatar Airways виборов титул найкращої авіакомпанії світу 2025 року на церемонії Skytrax World Airline Awards, що відбулася в Парижі 17 червня.
Про це повідомляють на сайті рейтингового агентства, а також пише CNN.
Захід відбувся у відреставрованому терміналі старого аеропорту Ле-Бурже в межах Паризького авіасалону. На церемонію прийшли майже 500 представників авіакомпаній, включно з президентами, керівниками та екіпажами.
Це дев’яте визнання лідерства Qatar Airways за 26-річну історію нагород, які часто називають «Оскарами» авіаційної галузі. Крім головної нагороди, авіаперевізник також отримав титули:
- найкраща авіакомпанія Близького Сходу;
- найкращий бізнес-клас у світі;
- найкращий зал очікування бізнес-класу.
Напередодні компанія оголосила про історичне замовлення 210 широкофюзеляжних літаків, зокрема 130 Dreamliner і 30 Boeing 777-9.
Перевізник Singapore Airlines, пʼятикратний володар головної премії, посів друге місце. Він здобув відзнаки за найкращий екіпаж у світі, найкращий перший клас, а також визнаний найкращою авіакомпанією Азії.
Cathay Pacific (Гонконг) здобув третє місце, Emirates (Дубай) — четверте, а All Nippon Airways (Японія) — пʼяте. Також у десятку ввійшли:
- 6 місце — Turkish Airlines;
- 7 місце — Korean Air (Південна Корея);
- 8 місце — Air France (Франція);
- 9 місце — Japan Airlines;
- 10 місце — Hainan Airlines (Китай).
Премію Skytrax вручають з 1999 року на основі незалежного й неупередженого опитування пасажирів. Цьогоріч участь взяли приблизно 22,3 мільйона людей, вони оцінювали понад 325 авіакомпаній. Інші переможці:
- AirAsia — найкраща лоукост-авіакомпанія у світі (з 2010 щороку поспіль);
- Virgin Atlantic — найкраща компанія преміум-економ-класу;
- Bangkok Airways (Таїланд) — найкраща регіональна авіакомпанія (дев’ятий рік поспіль);
- IndiGo (Індія) — найкраща авіакомпанія Індії/Південної Азії та найкращий лоукост у регіоні;
- Air Canada — найкраща в Північній Америці та відзнака за сервіс у бізнес-залі (Торонто);
- Ethiopian Airlines — найкраща в Африці (сьомий рік поспіль);
- Turkish Airlines — найкраща в Європі, також перевізник отримав нагороду за бортове харчування в бізнес-класі та як найкраща авіакомпанія у Південній Європі;
- Saudia — Найкраще обслуговування персоналом у країнах Близького Сходу.