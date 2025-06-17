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Єврокомісія пропонує повністю зупинити імпорт газу та нафти з РФ до кінця 2027 року. Як це працюватиме

Автор:
Ольга Березюк
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Європейська комісія 17 червня офіційно представила законодавчу пропозицію, щоб припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Про це йдеться на сайті ЄК.

Пропозиція передбачає поетапне припинення імпорту трубопровідного газу та зрідженого природного газу (СПГ), що походять із Росії або експортуються безпосередньо чи опосередковано з РФ.

Країни-члени будуть зобов’язані подати плани диверсифікації з чіткими кроками та термінами для поступового припинення імпорту російських енергоносіїв.

Згідно з запропонованим графіком:

Також будуть заборонені довгострокові контракти на використання СПГ-терміналів клієнтами з РФ або підконтрольними російським компаніям, щоб звільнити потужності для альтернативних постачальників та підвищити стійкість ринку.

Цю пропозицію ще мають підтримати Європарламент і Рада ЄС.