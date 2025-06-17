Нічний обстріл Одеси. У місті закінчили аварійно-рятувальні роботи — кількість жертв зросла (доповнено)
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Кількість загиблих через нічний обстріл Одесі в ніч на 17 червня зросла до двох. У місті закінчили аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомляють Одеська обласна прокуратура, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та міністр внутрішніх справ України Ігор клименко.
Ще раніше стало відомо, що від атаки загинула 60-річна жінка. Тепер під завалами знайшли тіло 78-річної жінки. За словами Клименка, отримали поранення 17 людей.
Кіпер каже, що всього за медичною допомогою звернулися 26 людей, усі вони продовжують лікування амбулаторно.
На місцях продовжують ліквідувати наслідки ворожої атаки. Працюють комунальні служби.
- У ніч на 17 червня російські окупанти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Російські військові зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
- Мішенню РФ цього разу стала не тільки Одеса — ворожа армія масовано атакувала Україну дронами й ракетами вночі та вранці 17 червня. Кількість загиблих в столиці уточнюють — під завалами ще є люди. Станом на 17:30 підтвердили загибель 10 людей.