Нічний обстріл Одеси. У місті закінчили аварійно-рятувальні роботи — кількість жертв зросла (доповнено)

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Кількість загиблих через нічний обстріл Одесі в ніч на 17 червня зросла до двох. У місті закінчили аварійно-рятувальні роботи.



Про це повідомляють Одеська обласна прокуратура, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та міністр внутрішніх справ України Ігор клименко.

Ще раніше стало відомо, що від атаки загинула 60-річна жінка. Тепер під завалами знайшли тіло 78-річної жінки. За словами Клименка, отримали поранення 17 людей.

Кіпер каже, що всього за медичною допомогою звернулися 26 людей, усі вони продовжують лікування амбулаторно.

На місцях продовжують ліквідувати наслідки ворожої атаки. Працюють комунальні служби.