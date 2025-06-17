Китайський стартап MiniMax випустив власну модель ШІ. Стверджує, що вона перевершує DeepSeek

Новини

Китайський стартап у сфері штучного інтелекту MiniMax випустив власну модель штучного інтелекту. Він стверджує, що та перевершує чат-бот DeepSeek.

Про це пише Bloomberg.

MiniMax належить до елітної групи з шести ШІ-стартапів, відомої як «Маленькі дракони». За останній рік вони разом залучили мільярди доларів фінансування, хоча зростання DeepSeek змусило більшість з них скоротити фундаментальні дослідження та зосередитися на розробці застосунків.

Тепер MiniMax рекламує ефективність своєї нової моделі MiniMax-M1 та стверджує, що вона перевершує всіх китайських конкурентів у виконанні складних завдань. Нова модель підтримує довжину контексту у мільйон токенів, що у вісім разів перевершує DeepSeek R1. Довжина контексту допомагає системам ШІ обробляти більше інформації одночасно. За певних обставин MiniMax потребує лише 30% ресурсів, яких потребує DeepSeek, однак ця інформація не перевірена незалежним джерелом.

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот провели масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які досі доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.