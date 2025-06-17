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Велика Британія ввела нові санкції проти РФ. Обмеження торкнулися танкерів та енергетичних компаній

Автор:
Ірина Перепечко
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Велика Британія 17 червня ввела нові санкції проти РФ. До санкційного списку потрапили люди та компанії, які причетні або були причетні до дестабілізації, підриву чи загроз територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Цього разу під обмеження потрапили 4 людини, 6 організацій і 20 суден, які, зокрема, перевозять нафту або нафтопродукти російського походження з Росії до третьої країни.

Ось повний список людей та компаній, які потрапили під обмеження:

З 2022 року Велика Британія вже запровадила санкції проти 2 300 російських фізичних, юридичних осіб та суден.