OpenAI отримала оборонний контракт від Пентагону на $200 мільйонів

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Американська компанія OpenAI, яка розробила чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT, отримала контракт від Міноборони США на $200 мільйонів на постачання інструментів ШІ.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

OpenAI має розробити передові можливості штучного інтелекту, які допоможуть «вирішувати важливі завдання у сфері національної безпеки» — як для потреб військових, так і для внутрішніх систем управління.

Завершити проєкт планують до липня 2026 року. Контракт уклало Управління цифрових і ШІ-технологій Міністерства оборони США.

Компанія OpenAI минулого тижня повідомила, що станом на червень її річний дохід (у перерахунку на рік) досяг $10 мільярдів. Це свідчить про те, що компанія йде до виконання фінансових цілей на тлі стрімкого зростання інтересу до штучного інтелекту.

У березні OpenAI заявила, що планує залучити до $40 мільярдів у новому раунді інвестицій, який очолить японська компанія SoftBank, при цьому загальна оцінка вартості компанії сягне $300 мільярдів. На кінець березня щотижнева аудиторія OpenAI становила 500 мільйонів активних користувачів.

У квітні Білий дім США оприлюднив нові рекомендації для держустанов: забезпечити, щоб і держава, і громадяни отримували користь від конкурентного ринку штучного інтелекту в США.