Зранку російські війська атакували Одесу. Є постраждалі

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Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

Зранку 17 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. У лікарні доставили 13 людей.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, дитсадка і гаражів. Росіяни влучили по інклюзивному центру, де працювали з дітьми з особливими освітніми потребами, повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Під завалами можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають.