Зранку російські війська атакували Одесу. Є постраждалі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)
Зранку 17 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. У лікарні доставили 13 людей.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, дитсадка і гаражів. Росіяни влучили по інклюзивному центру, де працювали з дітьми з особливими освітніми потребами, повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Під завалами можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають.
- У ніч на 17 червня росіяни масовано атакували Україну. У Києві під атакою опинилися житлові багатоповерхівки — зараз відомо про 14 загиблих і 44 поранених.