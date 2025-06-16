Смертельна ДТП з українцями у Франції. Водія звинуватили у ненавмисному вбивстві
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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AFP
У Франції одному з двох водіїв автобуса, який перекинувся 13 червня, висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві. Серед чотирьох загиблих — троє громадян України.
Про це пише BFM TV.
Спершу у межах розслідування двох українських водіїв взяли під варту. Вони здали аналізи на алкоголь та наркотики — ті дали негативний результат. Водія, який був за кермом у момент аварії, прокурори звинуватили у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень. Другого водія відпустили.
Обвинуваченому заборонили керувати будь-якими транспортними засобами та зобов’язали з’являтися на виклики слідчого судді.
- 13 червня поблизу французького міста Дегре автобус, у якому їхали дорослі та підлітки з України, потрапив у ДТП — злетів у кювет. Загалом в автобусі було 58 пасажирів. Серед них — 46 студентів і пʼять викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Вони поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм у Франції.
- Зараз девʼять людей перебувають у критичному стані, 18 у середньому стані та 29 з легкими травмами.