Смертельна ДТП з українцями у Франції. Водія звинуватили у ненавмисному вбивстві

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AFP

У Франції одному з двох водіїв автобуса, який перекинувся 13 червня, висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві. Серед чотирьох загиблих — троє громадян України.

Про це пише BFM TV.

Спершу у межах розслідування двох українських водіїв взяли під варту. Вони здали аналізи на алкоголь та наркотики — ті дали негативний результат. Водія, який був за кермом у момент аварії, прокурори звинуватили у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень. Другого водія відпустили.

Дорогою в Париж автобус втратив керування і зʼїхав у кювет. AFP

Обвинуваченому заборонили керувати будь-якими транспортними засобами та зобов’язали з’являтися на виклики слідчого судді.