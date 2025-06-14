«Без королів». У США люди вийшли на протести проти політики Трампа

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У США 14 червня люди в 50 американських штатах, приблизно на 2 тисячах локацій, вийшли на протести проти політики президента Дональда Трампа. Акції назвали «Без королів».

Про це пишуть BBC, Politico та NYT.

Організатори стверджують, що мета протестів — відкинути «авторитаризм, політику, орієнтовану на мільярдерів, і мілітаризацію нашої демократії».

Акції «Без королів» у всіх 50 штатах частково виникли як реакція на політику адміністрації Трампа — жорсткі дії проти мігрантів, залучення військових усередині країни, урізання державних витрат і проведення параду ввечері 14 червня, який присвячений святкуванню 250-річчя армії США, а також дню народження Трампа.

Трамп попередив, що протестувальників на військовому параді «зустрінуть дуже великою силою».

Протести охопили 2 тисячі локацій по всій країні — від великих міст до маленьких містечок. Акції проходили, зокрема, у Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Хʼюстоні. А в Атланті поліцейські кілька разів застосували сльозогінний газ проти людей.