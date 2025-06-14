Студентка мала стати 243-ю пасажиркою літака, що розбився в Індії. Вона запізнилася на рейс на 10 хвилин
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Студентка Бхумі Чаухан запізнилася на рейс Air India до Лондону лише на 10 хвилин через трафік. Її не пустили на літак, завдяки чому дівчина вижила.
Про це повідомляє BBC.
Чаухан, 28-річна студентка факультету бізнес-адміністрування, яка живе у Бристолі зі своїм чоловіком, приїхала на захід Індії у відпустку. Вона мала вилетіти додому рейсом AI171 12 червня. Однак дорога до аеропорту Ахмедабаду зайняла більше часу через затори, тому вона затрималася.
Коли дівчина нарешті прибула в аеропорт о 12:20 за місцевим часом — на 10 хвилин пізніше від початку посадки — співробітники авіакомпанії відмовили розмістити її в салоні. Бхумі згадує, що була дуже зла і розчарована через це.
«Ми дуже розлютилися на нашого водія і покинули аеропорт у розпачі. Ми зупинилися попити чаю і вже перед від’їздом говорили з туроператором про те, як повернути гроші за квиток. І тут мені подзвонили — літак розбився», — розповіла студентка.
Те, що їй вдалося вижити завдяки збігу обставин, вона називає «справжнім дивом». На електронному посадковому талоні дівчини вказано місце 36G в економ-класі, Чаухан реєструвалася онлайн.
- Літак авіакомпанії Air India з 242 пасажирами на борту розбився поблизу аеропорту індійського міста Ахмедабад 12 червня. Він прямував до лондонського аеропорту «Гатвік», сигнал з ним зник через кілька секунд після зльоту, коли повітряне судно досягло висоти 190 метрів.
- Це перша аварія для цього типу літака, зазначає The New York Times. Наразі в експлуатації 1 100 літаків Boeing 787-8 Dreamliner. Літак, що потрапив у катастрофу, побудували у 2013 році.
- Вижив єдиний пасажир — 39-річний Рамеш Вішвашкумар, громадянин Великої Британії, який сидів на місці 11А. Наразі він у лікарні. Загалом серед пасажирів було 169 індійців, 53 британці, 7 португальців й один канадець.