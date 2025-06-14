Студентка мала стати 243-ю пасажиркою літака, що розбився в Індії. Вона запізнилася на рейс на 10 хвилин

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Студентка Бхумі Чаухан запізнилася на рейс Air India до Лондону лише на 10 хвилин через трафік. Її не пустили на літак, завдяки чому дівчина вижила.

Про це повідомляє BBC.

Чаухан, 28-річна студентка факультету бізнес-адміністрування, яка живе у Бристолі зі своїм чоловіком, приїхала на захід Індії у відпустку. Вона мала вилетіти додому рейсом AI171 12 червня. Однак дорога до аеропорту Ахмедабаду зайняла більше часу через затори, тому вона затрималася.

Коли дівчина нарешті прибула в аеропорт о 12:20 за місцевим часом — на 10 хвилин пізніше від початку посадки — співробітники авіакомпанії відмовили розмістити її в салоні. Бхумі згадує, що була дуже зла і розчарована через це.

«Ми дуже розлютилися на нашого водія і покинули аеропорт у розпачі. Ми зупинилися попити чаю і вже перед від’їздом говорили з туроператором про те, як повернути гроші за квиток. І тут мені подзвонили — літак розбився», — розповіла студентка.

Те, що їй вдалося вижити завдяки збігу обставин, вона називає «справжнім дивом». На електронному посадковому талоні дівчини вказано місце 36G в економ-класі, Чаухан реєструвалася онлайн.