Reuters: Apple майже повністю переорієнтувала експорт iPhone з Індії до США через мита Трампа

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У період з березня по травень Foxconn експортувала з Індії iPhone на $3,2 мільярда, з яких у середньому 97% вирушили до США. Для порівняння: у 2024 році цей показник становив 50,3%.

Про це пише Reuters.

У травні 2025 року експорт iPhone з Індії до США від Foxconn сягнув майже мільярда доларів, що стало другим за величиною показником після рекордних $1,3 мільярда в березні.

Apple активно прискорює виробництво в Індії, щоб обійти мита, які значно підвищують ціну пристроїв, виготовлених у Китаї та експортованих до США. У березні компанія зафрахтувала літаки для транспортування до США моделей iPhone 13, 14, 16 і 16e майже на $2 мільярди.

Також, як повідомляє Reuters, Apple лобіювала зменшення часу митного оформлення в аеропорту Ченнаї (штат Таміл-Наду) з 30 до 6 годин. Цей аеропорт є ключовим хабом для експорту iPhone.

«Очікуємо, що у 2025 році на iPhone, вироблені в Індії, припадатиме 25—30% глобальних поставок iPhone проти 18% у 2024 році», — сказав Прачір Сінгх, старший аналітик Counterpoint Research.

Компанія Tata Electronics, ще один менший постачальник iPhone в Індії, у березні та квітні відправляла до США в середньому 86% своєї продукції, свідчать митні дані. Дані за травень поки що недоступні.

Ця компанія входить до індійського конгломерату Tata Group і почала експортувати iPhone лише в липні 2024 року. Тоді лише 52% продукції йшло до США.

Що передувало

На початку квітня Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Apple після цього перевезла 600 тонн iPhone з Індії до США, рятуючись від мит Трампа. Останнім часом компанія поступово переносила виробництва своїх смартфонів з Китаю до Індії, оскільки у КНР їх виготовляти ставало все ризикованіше.

12 квітня Трамп звільнив від мит смартфони, деякі комп’ютери та іншу електроніку.