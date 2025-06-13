ЄС передав Україні ще €1 млрд за рахунок російських активів

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Україна отримала ще €1 мільярд від Європейського Союзу за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Це пʼятий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в межах ініціативи ERA. Гроші підуть на ключові видатки державного бюджету.

Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — це спільна програма країн G7, спрямована на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми — $50 мільярдів, з яких частину використають на забезпечення оборонних потреб.

Загалом за цією ініціативою Україна отримала від Європейського Союзу вже €7 мільярдів.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.