Суд США наказав звільнити російську дослідницю з Гарварду, яку хотіли депортувати за контрабанду ембріонів жаби

Новини

Суд США наказав звільнити з-під арешту російську дослідницю з Гарвардської медичної школи Ксенію Петрову, яка провела кілька місяців під вартою за контрабанду ембріонів жаб до Сполучених Штатів.

Про це передає The Washington Post.

На слуханні в Бостоні (штат Массачусетс) суддя-магістрат Джудіт Дейн постановила звільнити Ксенію Петрову під заставу. Однак вона мусить повернутися наступного тижня на слухання за звинуваченням у контрабанді. Якщо її визнають винною, то їй загрожує позбавлення волі на строк до 20 років та штраф у $250 тисяч.

У лютому Ксенію Петрову заарештували співробітники митної та прикордонної служби в аеропорту «Бостон-Логан» за те, що вона не задекларувала ембріонів жаби, які намагалася привезти до країни з Франції. Відтоді дослідницю утримують у слідчому ізоляторі Імміграційної та митної служби в Луїзіані. Їй анулювали візу.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що на початку року Петрова збрехала федеральним службовцям про «ввезення біологічних матеріалів до США». Під час подальшого обшуку, за його словами, в неї знайшли «незадекларовані чашки Петрі, контейнери з невідомими речовинами та окремі флакони з ембріональними клітинами жаби, і все це без належних дозволів».

Урядові юристи заявили, що Петрову можуть депортувати, попри те що це нібито небезпечно для неї — вона виступила проти війни Росії в Україні. Її адвокат казав раніше, що повернення до РФ стане «самогубством» для Петрової.

Колеги Ксенії Петрової з Гарварду надіслали їй понад два десятки листів підтримки та стверджували, що вона є «працьовитою дослідницею».