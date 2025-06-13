Генштаб ЗСУ: За добу Росія втратила ще 1 220 військових і три РСЗВ

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За минулу добу, 12 червня, армія РФ втратила ще 1 220 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони протягом доби знищили один танк, пʼять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три РСЗВ, 72 дрони оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 1 001 560 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Туві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).