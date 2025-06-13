Як Україна змінила економіку військових дронів. Огляд матеріалів іноземних медіа 12 червня

Новини

«Бабель»

Британське видання The Economist опублікувало матеріал про те, як Україна своїм прикладом повністю змінила бачення того, що важливе для створення потужного дронового флоту. Досі на Заході, зокрема у США, вважали, що для ефективного розвитку сфери безпілотників вкрай важливо мати масштабне виробництво акумуляторів. Відповідно, потенціал повʼязували з тим, скільки країна виготовляє електроавтомобілів: мовляв, здатність виробляти багато автоакумуляторів визначає, скільки та як швидко вдасться виробити дронів ― і наскільки витривалими вони будуть.

Це було однією з причин того, чому ще з нульових років виробництво електроавтівок у США субсидирував уряд. Не лише з екологічних мотивів, пише The Economist, але й з огляду на потреби державної безпеки. Утім, наразі 85% електрокарів у світі виробляє Китай. Вважалось, що в разі конфлікту його армія дронів буде найсильнішою. Однак приклад України показав, що це зовсім необовʼязково буде так.

По-перше, виявилось, що для виробництва дронів можна купувати компоненти, зокрема батареї, у того ж Китаю. А якщо не вдасться, то є конкуренти на кшталт південнокорейських виробників. Зрештою, можна виготовляти батареї самотужки ― це те, що в Україні вже роблять, і виходить несуттєво дорожче за китайські. Загалом Україна без проблем виробляє тисячі безпілотників щодоби. А потужностей нашої країни, її європейських союзників і США з виробництва акумуляторних батарей та сировини для них вистачить, щоб покрити поточні потреби сил оборони України в безпілотниках на понад три тисячі років, ― тобто вони величезні. Отже, головне в тому, хто візьме гору в цьому протистоянні ― не розмір індустріальної бази, а швидкість і винахідливість, підсумовує The Economist.

Це лише частина огляду. Продовження доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.