У Харкові знайшли тіла шістьох людей під завалами підприємства. Пошуки тривали кілька днів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Харкові знайшли тіло шостої людини, яку вважали зниклою після російського удару по цивільному підприємству 7 червня. Пошукову операцію, що тривала понад пʼять днів, закінчили.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
У ніч проти 7 червня Росія атакувала Харків безпілотниками, авіабомбами та ракетами — це була одна з наймасованіших атак на місто.
Уже вдень 7 червня росіяни повторно обстріляли місто керованими авіабомбами. Під ударом опинилися приватні будинки та будівля дитячої залізниці.
- Загалом з 2 по 8 червня було 89 російських обстрілів Харкова. Упродовж семи днів від ударів загинули шестеро людей (включно із загиблим, якого знайшли сьогодні), ще понад 60 людей постраждали, зокрема семеро дітей.