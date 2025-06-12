У Харкові знайшли тіла шістьох людей під завалами підприємства. Пошуки тривали кілька днів

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У Харкові знайшли тіло шостої людини, яку вважали зниклою після російського удару по цивільному підприємству 7 червня. Пошукову операцію, що тривала понад пʼять днів, закінчили.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

У ніч проти 7 червня Росія атакувала Харків безпілотниками, авіабомбами та ракетами — це була одна з наймасованіших атак на місто.

Уже вдень 7 червня росіяни повторно обстріляли місто керованими авіабомбами. Під ударом опинилися приватні будинки та будівля дитячої залізниці.