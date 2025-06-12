Після українських атак Росія перебазовує стратегічні бомбардувальники — це видно на супутникових знімках

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Після спецоперації «Павутина» Служби безпеки України Росія перебазовує стратегічні бомбардувальники на Далекий Схід, Кавказ і в Татарстан.

Про це свідчить аналіз українського OSINT-аналітика AviVector.

Сім бомбардувальників Ту-160, які базувалися на аеродромі «Белая» (Іркутська область) покинули авіабазу до четверга, 5 червня. Також до ранку 5 червня всі Ту-160 покинули авіабазу «Оленья» (Мурманська область). До ранку суботи, 7 червня, базу «Оленья» залишили всі Ту-95МС.

Два бомбардувальники Ту-160 розмістили в Анадирі на Чукотці, по три — у Борисоглєбську в Татарстані та Єлізовому на Камчатці. На аеродром «Українка» (Амурська область) наступного дня після атаки відправили 11 Ту-22М3 з бази «Оленья». Згодом туди ж відправили ще чотири Ту-95МС з аеродрому «Енгельс-2» (Саратовська область). Натомість на «Енгельс-2» прилетіли шість Ту-22М3. Чотири Ту-22М3 у понеділок, 9 червня, приземлилились на аеродромі «Моздок» у Північній Осетії.