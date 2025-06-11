У Харкові зросла кількість загиблих після російського удару

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Кількість загиблих у Харкові після російської атаки зросла до чотирьох. У лікарні померла 59-річна жінка.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Зранку у лікарні помер її чоловік. Загалом у місті постраждали 64 людини. Серед них — девʼятеро дітей від 2 до 15 років.

Окупанти вдарили по Харкову щонайменше 17 БпЛА, попередньо, «Герань-2». Пошкоджень зазнали тролейбусне депо, приватні та кілька багатоквартирних житлових будинків.