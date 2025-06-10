Трамп застосував Нацгвардію у Лос-Анджелесі, пославшись на статтю закону про заколот. Каліфорнія подала позов

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Президент США Дональд Трамп направив Нацгвардію для придушення протестів у Лос-Анджелесі, бо розцінив їх як потенційну «форму заколоту». Штат Каліфорнія подав позов до суду проти цього указу.

Про це повідомляє Reuters.

Керівництво штату вимагає припинити розгортання військ в окрузі Лос-Анджелес і повернути Національну гвардію під контроль губернатора штату Гевіна Ньюсома. Відомо, що в понеділок голова Пентагону Піт Гегсет мобілізував також 700 морських піхотинців.

У своєму указі від 7 червня Дональд Трамп послався на Розділ 10 Кодексу США — федерального закону, який визначає роль Збройних сил. Окреме положення Розділу 10 — стаття 12406 — дозволяє президенту залучати нацгвардійців до федеральної служби у разі вторгнення, «заколоту або загрози заколоту», або якщо президент не може «здійснювати виконання законів Сполучених Штатів за допомогою регулярних сил».

Одна з норм, ухвалених у США 1878 року, загалом забороняє участь військових у цивільному правоохоронному процесі. Хоча стаття 12406 не скасовує цієї заборони, вона додає деякі винятки. Наприклад, військові не можуть затримувати протестувальників, але можуть охороняти працівників Імміграційної та митної служби під час їхніх дій.

У позові Каліфорнії йдеться, що розміщення військ у штаті без згоди губернатора порушує федеральне законодавство та 10 поправку до Конституції США, яка захищає права штатів. Стверджується, що розгортання сил не відповідає жодній з умов Розділу 10, оскільки не було ані «заколоту», ані «вторгнення», ані ситуації, яка унеможливлювала б виконання законів держави на території штату.

У тексті додають, що Трамп не консультувався з Гевіном Ньюсомом перед тим як ухвалити рішення, що порушує вимогу статті 12406. Позов вимагає від суду визнати указ Дональда Трампа незаконним і видати заборону на його виконання.

Американські суди надають великого значення слову «має» (shall) у трактуванні законів. Це грає на руку Ньюсому, який виступив за обов’язкову участь губернаторів у процесі мобілізації Нацгвардії. Однак інші експерти кажуть, що закон радше відображає традиційну практику, але не дає губернаторам права відмовлятися від рішень президента.