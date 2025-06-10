Міністр охорони здоровʼя США Кеннеді-молодший звільнив Комітет з питань вакцин і хоче призначити свій

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Американський міністр охорони здоров’я Роберт Кеннеді — молодший повністю звільнив Консультативний комітет з питань імунізації (ACIP). Він пояснив, що члени комітету нібито мали забагато конфліктів інтересів та підривали суспільну довіру.

Про це пише Associated Press.

ACIP — це федеральний консультативний комітет, який розробляє рекомендації про використання вакцин серед цивільного населення Сполучених Штатів. Центри контролю та профілактики захворювань США встановлюють графіки імунізації дорослих та дітей на основі рекомендацій комітету.

У понеділок, 9 червня, усі члени комітету отримали електронного листа. Їх повідомили про припинення їхніх обов’язків у комітеті, але не пояснили причин.

У матеріалі для The Wall Street Journal Кеннеді написав, його мета — відновити довіру громадськості до медичної системи. На його думку, причинами занепаду суспільної довіри до вакцин є конфлікти інтересів, отримання членами ACIP фінансування від фармацевтичних компаній та «переслідування інакомислячих».

В останньому складі комітету усі 17 членів були призначені попереднім президентом США Джо Байденом. Кеннеді заявив, що без звільнення адміністрація Трампа не змогла б призначити більшість нових членів до 2028 року.

Колишній директор Центрів контролю та профілактики захворювань Том Фрайден наголосив, що дії Кеннеді ґрунтувалися на хибних заявах про конфлікт інтересів і можуть спричинити обмеження доступу до вакцин для мільйонів людей. Наразі члени комітету зобов’язані декларувати будь-які потенційні конфлікти та бізнес-інтереси та розкривати їх на початку кожного публічного засідання.

Сенатор-республіканець з Луїзіани та лікар Білл Кесіді заявив, що продовжуватиме розмовляти з міністром, щоб переконатися, що ACIP не буде заповнений людьми, «які не знають про вакцини нічого, окрім підозр щодо них». Під час затвердження кандидатури міністра охорони здоров’я Кесіді висловлював стурбованість стосовно збереження складу комітету. Він заявляв, що прагнув отримати гарантії того, що Кеннеді-молодший збереже рекомендації ACIP стосовно вакцинації.

Раніше міністр охорони здоровʼя США анонсував, що вакцину від коронавірусу приберуть з переліку рекомендованих для вагітних жінок і здорових дітей. Він назвав це «здоровим глуздом і доброю наукою». Пізніше він опублікував доповідь, у якій цитував дослідження, яких не існує, і критикував ліки.

Кеннеді-молодший — відомий американський конспіролог і антивакцинатор. Він з 2005 року виступає проти вакцин і стверджує, що вони спричиняють аутизм у дітей. Під час пандемії коронавірусу Кеннеді називав вакцини способом заробітку для мільярдерів.

Автор: Олександр Булін