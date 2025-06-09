У Лос-Анджелесі третій день тривають протести через рейди на мігрантів. Протестувальників розганяли димовими гранатами та гумовими кулями

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Правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі під час сутичок з протестувальниками в центрі Лос-Анджелесу пізно ввечері 8 червня.

Про це пишуть Financial Times та The Wall Street Journal.

На третій день демонстрацій у місті з великою іммігрантською спільнотою кінна поліція патрулювала вулиці, а протестувальники підпалили щонайменше п’ять безпілотних таксі Waymo та кидали каміння в офіцерів.

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Поліція Лос-Анджелесу повідомила про випадки мародерства в деяких районах міста.

Правоохоронці затримали щонайменше 27 людей. За даними поліції, деякі протестувальники принесли молотки, ламали бордюри та захисні стовпчики біля федеральних будівель, щоб добути каміння й кидати його в поліцію.

Поліцейське управління Лос-Анджелесу опублікувало декларацію про «незаконні зібрання», щоб очистити вулиці центру міста.

Протестувальникам вдалося зупинити транспорт на жвавій трасі 101 біля мерії, що спричинило затори. Після цього поліцейські витіснили демонстрантів із шосе 101, застосовуючи світлошумові гранати та тактичне оточення. Увечері протестувальники кидали з естакади на поліцейські машини гілки дерев, електросамокати, феєрверки та різне сміття.

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Президент США Дональд Трамп не виключив можливості відправлення морських піхотинців для придушення протестів після того, як міністр оборони Піт Гегсет пригрозив цим кроком у суботу. Раніше він вже відправив Нацгвардію у Лос-Анджелес без згоди штату — віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що подасть через це на Трампа до суду.