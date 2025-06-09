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За ніч ППО знешкодила 479 повітряних цілей росіян — всього запустили майже 500

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

У ніч проти 9 червня окупанти атакували територію України 499 засобами повітряного нападу, Сили ППО збили більшість цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Російська армія обстрілювала Україну:

Попередньо, станом на 10:30 знешкодили 479 засобів повітряного нападу ворога, 292 збили вогневими засобами, ще 187 — локаційно втрачені. Зокрема, 277 ворожих БпЛА збили вогневими засобами, 183 дрони — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Також українські оборонці знешкодили:

Влучання зафіксували у десяти місцях, падіння уламків — у 17 локаціях.