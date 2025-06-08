У Києві представили скульптуру «Чорна хмара», яку Україна повезе на Burning Man

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«Суспільне»

У Києві на Софійській площі виставили інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара»), яку Україна представить у США на щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man. Вона буде на площі 8 й 9 червня.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Чорна хмара» — це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки, її висота 15 метрів. Складається вона з 45 маленьких хмарин. На пошив знадобилося чотири кілометри чорної тканини. Періодично хмара оживає спалахами блискавки й гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів і небезпеки.

«Суспільне»

«Коли ти бачиш величезне чорне щось, то воно точно не говорить про щось хороше, миле. Ми говоримо: є у світі багато [хмар] і людство схильне їх ігнорувати, не звертати уваги. І ми говоримо, що загроза нависла, буря насувається і давайте готуватися до цього й не робити вигляд, що тут нічого немає», — каже виконавча продюсерка Марія Мороз.