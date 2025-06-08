Убивство українки та її доньки у Бельгії: у злочині зізнався старший син загиблої

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Підліток зізнався у вбивстві своєї матері та сестри у будинку в бельгійському місті Хаасроде.

Про це повідомляє бельгійський мовник VRT NWS.

Пожежна служба отримала виклик близько 09:30 пʼятниці, 6 червня. Зайнялася квартира у будинку, який належить місцевій церковній громаді. Його орендував муніципалітет, щоб розміщувати там біженців з України.

Коли вогонь загасили, то знайшли на місці події жінку з дівчинкою. Жінка вже була мертва, дитину намагалися реанімувати, але не вдалося. Правоохоронці розпочали розслідування подвійного вбивства.

Виявилося, що йдеться про 46-річну українку та її 6-річну доньку, які жили у Бельгії вже три роки разом із сином жінки підліткового віку. Батько дітей перебуває в Україні та воює в лавах ЗСУ.

Вже наступного дня 16-річний хлопець розповів правоохоронцям, що поранив матір та сестру ножем, підпалив приміщення і пішов до школи. До свого зізнання він перебував під тимчасовою опікою. Мотив цього вчинку наразі не зʼясували. У понеділок, 9 червня хлопець постане перед суддею у справах неповнолітніх.