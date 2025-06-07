«Антицерковна провокація». У ПЦУ засудили проведення ЛГБТ-заходу біля Михайлівського собору

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Корпусенко Борис / УНІАН

Київська митрополія Православної церкви України назвала «цинічною антицерковною провокацією» проведення ЛГБТ-заходу «КиївПрайд Парк» біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у столиці.

Про це повідомила пресслужба.

Захід «КиївПрайд Парк» спершу мав відбутися в павільйоні «Кит» на ВДНГ. Однак там його скасували через попередження від поліції про загрозу теракту — й перенесли на Михайлівську площу, де розташований Михайлівський монастир.

У ПЦУ заявили, що захід KyivPride спрямований на «підтримку і пропагування в суспільстві гріха содомії (гомосексуалізму) та гендерної ідеології». Тож те, що ЛГБТ-захід хочуть організувати під стінами Михайлівського монастиря в переддень свята Трійці, там вважають не «випадковим збігом обставин», а «свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів».

Тож Православна церква України висловила протест проти цього заходу. Тим часом у KyivPride кажуть, що Михайлівську площу обрали, бо там розташоване Міністерство закордонних справ України. А це «ключовий урядовий орган», який підтримує права ЛГБТІК+ та сприяє покращенню ситуації з правами людини в Україні. Захід не скасували, бо це «поставило б під загрозу майбутнє всіх ЛГБТІК+ подій по всій Україні».

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