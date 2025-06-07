Росія продовжує обстрілювати Донеччину — загинули 3 людини

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Через російські обстріли Донецької області 7 червня загинули троє людей. Ще одна людина поранена.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили два будинки. Ще одна людина загинула в Костянтинівці. Поранений мешканець Покровська, також там FPV-дрон пошкодив господарчу споруду.

Напередодні, 6 червня, на Донеччині загинули троє людей та девʼятеро дістали поранень. Під ударом були Мирноград, Костянтинівка, Покровськ, Сіверськ, Новий Донбас, Комар, Білицьке, Родинське, Словʼянськ. Там пошкоджені будинки, автомобілі, магазини.

Очільник Донецької ОВА вкотре закликав жителів області евакуюватися. За минулу добу вдалося вивезти 366 людей, зокрема 51 дитину. Росія продовжує щодня десятки разів обстрілювати область.